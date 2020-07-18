شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مشروع بحثي بـ«طب بيطري بني سويف» بتمويل 100 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فوز مشروع بحثي بكلية الطب البيطري في مجال تقليل آثار السموم على الحيوان بتمويل مائة ألف جنيه من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، السبت، أن المشروع بعنوان «تقييم الطحالب البنية كعامل مضاد للأكسدة للتخفيف من الآثار الضارة الجزيئية والكيميائية الحيوية لحمض الجبريليك على الفئران البيضاء»، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى دراسة التأثيرات الإيجابية للطحالب البنية في تقليل علامات السمية الجزيئية والكيميائية والحيوية لحمض الجبريليك في الفئران البيضاء، بحيث يتم تقييم السام على خلايا الكبد، وقدرة الطحالب البنية على تقليل الإجهاد التأكسدى الناجم عن هذه الخلايا.

جدير بالذكر أن الفريق البحثي يعمل تحت إشراف الدكتور خالد عباس، رئيس قسم السموم والطب الشرعي بالكلية، وبعضوية الدكتورة فاطمة إبراهيم، كباحث رئيسي، والدكتور محمد احمد محمود، والدكتورة دعاء رمضان، والمعيدة شيماء محمد أحمد، كباحثين بالمشروع.