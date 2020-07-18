شكرا لقرائتكم خبر عن كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح العينة العشوائية للكيمياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كنترولات الثانوية العامة، اليوم السبت، في تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الكيمياء والتى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم الأسبوع الماضى.

ووجه الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه.

وأكد حجازى على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، موجهًا بضرورة التدقيق في تصحيح المعادلات الكيميائية وأن تكون متزنة ليحصل الطالب على درجتها كاملة.

وناقشت لجنة وضع الامتحان نموذج الإجابة الذي سيتم على أساسه التصحيح في الكنترولات مع موجهى عموم مادة العلوم ومشرفى التقدير للمادة، حيث عرضت اللجنة أماكن الإجابات بالكتاب المدرسي، وتم تحديد جميع البدائل المتاحة للأسئلة.

وأشار موجهى عموم مادة الكيمياء إلى أنه تم إعداد الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية العلوم، والأسئلة واضحة الصياغة وجاءت من أمثلة وتدريبات بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، ومناسبة للوقت المحدد لأداء الامتحان، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب.

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