جامعة بنها: دورات تدريبية مجانية من تحالف جامعات طريق الحرير للطلاب وهيئة التدريس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن الجامعة تلقت بصفتها عضو المكتب التنفيذي لاتحاد جامعات طريق الحرير دعوة للاشتراك في الدورات التدريبية الصيفية الافتراضية المجانية لهيئة التدريس والطلاب بالجامعة.
وقال السعيد أن ذلك يأتى فى اطار تقييد الحركة والانتقال بين الدول وبعضها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) ، مشيرا الى ان الدورات التدريبية تغطى العديد من المجالات منها الطاقة والطب والميكانيكا وعلم المواد والتصميم المعماري والمواد الكيميائية وغيرها.
من جانبة اضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان البرامج التدريبية تقام في الفترة من ٢٠ الي ٣١ يوليو الجاري وتستضيفها جامعة ميلانو باعتبارها رئيس الدورة الحالية للتحالف ٢٠٢٠ ومركز المعرفة الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا تحت رعاية اليونسكو.
واشار الجيزاوى الى ان التدريب سيتم من خلال كبار خبراء في العالم وسوف يركزون على المعرفة والصناعة الرائدة في مجال البرامج التدريبية وللاشتراك بالبرامج مراجعة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.
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