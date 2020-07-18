شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة بأسوان» تبدأ صرف مِنحة عيدي العمال والفطر للعمالة غير المنتظمة غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة في أسوان، اليوم السبت، عن بدء صرف منحة عيدي العمال والفطر للعمالة الموسمية غير المنتظمة بدءًا من غد الأحد 19 يوليو حتى 18 أغسطس المقبل، وذلك بجميع مكاتب البريد.
ويتم التسليم للعامل شخصيًا بالبطاقة الشخصية على أن تكون سارية، بواقع ٥٠٠ جنيه عن كل منحة، على أن يكون العامل من المقيدين بسجلات العمالة غير المنتظمة، ويحمل كارنيه الرعاية، ويتم سداد اشتراكات العمالة بانتظام من قبل الشركة أو الجهة التابع لها.
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