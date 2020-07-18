شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعزّي أسرة «شهيد العريش» ويطلق اسمه على مدرسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واجب العزاء لأسرة الشهيد السيد إبراهيم أبوعاصي بمنزله عزبة أبوعيد التابعة لقرية البلاصي بمركز ومدينة سيدي سالم، والذي أصيب منذ أسبوع جراء حادث إرهابي «عبوة ناسفة» أثناء تأدية عمله، وتم نقله إلى مستشفى المعادي بمحافظة القاهرة، وأجرى عدّة عمليات جراحية واستشهد، الأربعاء الماضي.

وأكد اللواء جمال نور الدين أن الشهادة شرف، وأن تواجده زاده شرفا وهو يقدم العزاء لأسرة الشهيد، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أنه سيطلق اسمه على إحدى المدارس الابتدائية.

وعلى جانب آخر، أكد نور الدين إبراهيم، شقيق الشهيد، أنه يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة أو الحربية ليكون شهيدا مثل شقيقه.

جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ نعى الشهيد المهندس السيد إبراهيم أبوعاصي، شهيد الواجب الوطني بحادث العريش الإرهابي، مقدمًا أحر التعازي وخالص المواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد السيد إبراهيم أبو عاصي

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد السيد إبراهيم أبو عاصي

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد السيد إبراهيم أبو عاصي

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد السيد إبراهيم أبو عاصي

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد السيد إبراهيم أبو عاصي

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد السيد إبراهيم أبو عاصي

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد السيد إبراهيم أبو عاصي