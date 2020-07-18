نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم يتفقد الامتحانات بكليتى الحاسبات والتربية الرياضية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، جولة موسعة لتفقد سير امتحانات السنوات النهائية في كليتى الحاسبات والذكاء الإصطناعى والتربية الرياضية.
رافق المغربى في جولاته الدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكليتين.
وتفقد نائب رئيس الجامعة قاعات الامتحانات في الكليتين واطئمن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الإمتحانات والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.
وأكد المغربى على انتظام امتحانات السنوات النهائية بجميع كليات الجامعة دون تلقى أي شكاوى مشيرا إلى ان الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.
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