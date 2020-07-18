شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل شن حملات إزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والمحلية شن حملات إزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم السبت.

ففي كفر الشيخ، تابع المحافظ اللواء جمال نور الدين، تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار «المحافظ» إلى أنه تم تنفيذ 34 قرار إزالة، منهم 8 حالات مباني بمساحة 815م2، و26 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 18 قيراط و15 سهم بمركز قلين، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأوضح أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.

وفي المنيا، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، موضحًا أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 99 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 12 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 1229 متر مربع، و28 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 6728 متر مربع، و59 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 9829 فدان، و43 قيراط، و12 سهم.

وأضاف المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أزالت 34 حالة تعد بالبناء تعديات بالزراعة على أراضي أملاك الدولة و4 حالات تعد بالبناء في مطاي، وفي سمالوط 9 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية، وفي المنيا 3 حالات فضلا عن حالات أخرى بالمراكز المختلفة.

في سياق متصل، أعلن المركز التكنولوجي، عن استقبال طلبات المواطنين في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانتظام العمل في المركز أيام العطلات لاستقبال طلبات المواطنين.

وفي الشرقية، أعلن المحافظ ممدوح غراب، إزالة ٨٤ حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة ٦٦٤ فدان، وإزالة ١٠١ حالة تعدى بالبناء المخالف بمساحة ٢١٣٧٣ مترا بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك خلال الأسبوع الأول للموجة الـ١٦ لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

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وفي البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، عن تنفيذ ٤ قرارات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة على مساحة ٦٨٠ مترًا مربعًا في نطاق مراكز الرحمانية وأبوحمص وكوم حمادة، ضمن الموجة ١٦ لإزالة التعديات.

وفي أسوان، قال المحافظ اللواء أشرف عطية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء حتى الآن بمختلف مدن المحافظة وصلت إلى 1893 طلب، منها 356 طلب مستوفى الشروط والضوابط المنظمة.

وأكد محافظ أسوان أنه أعطى تعليمات مشددة لمختلف الجهات الإدارية المختصة بنطاق المحافظة لإستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونيًا بنهاية سبتمبر 2020، لافتًا إلى أن ذلك سيشمل كل من تقدم بالإيصال الدال على سداد رسم الفحص وإعطاء مقدم الطلب الشهادة التي تفيد تقدمه بالطلب والتى يترتب على تقديمها وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، وأيضًا وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة ضده.