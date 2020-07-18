شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» تبدأ إنشاء أول خلية مدفن صحي على مساحة 10 أفدنة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الهيئة العربية للتصنيع بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إقامة خلايا دفن صحى ومصنع لتدوير القمامة بأرض العدلية بالوحدة المحلية بغيتة بمركز بلبيس.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل إقامة خلية دفن صحى ومبانى إدارية وميزان بسكول ومناطق للتخلص الآمن من سائل الترشيح الناتج من تجميع القمامة على مساحة 10 أفدنة والتى تستغرق ثمانية أشهر لإتمام عملية الإنشاء، أما المرحلة الثانية تشمل إقامة مصنع لتدوير القمامة على مساحة 12 فدانا وذلك خلال خطة 2020 / 2021، يأتى هذا في إطار برتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع.

كان محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 620 لسنة 2019 بتخصيص 46 فدان بأرض العدلية بالوحدة المحلية بغيتة بمركز بلبيس لإقامة خلايا دفن صحى آمن للمخلفات ومصنع لتدوير القمامة، وذلك ضمن خطة المحافظة في القضاء على مشكلة القمامة والتخلص الآمن من المخلفات للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين عن طريق وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.