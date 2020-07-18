شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة من كورونا بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخرى، والتى تصل إلى 338 مليونا و594 ألف جنيه، لنحو 295 ألفا و402 عامل يعملون في 3098 منشأة متضررة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام) تم صرف 203 ملايين و316 ألف جنيه، لـ 195 ألفا و796 عاملا يعملون في 2900 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة، كما تم صرف 36 مليونا و576 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد «سعفان» أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.