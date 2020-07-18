شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا بالجرارات والعربات الجديدة.. «السكة الحديد» توزع ورود وشيكولاته على الركاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هيئة السكة الحديد، بتوزيع الورود والشيكولاته على جمهور ركاب محطة مصر، بمناسبة بدء تشغيل الجرارات والعربات الجديدة، كما شغلت أغانى وطنية عبر الإذاعة الداخلية للمحطة فرحا بالقطارات الجديدة.

وكانت هيئة السكة الحديد وزعت عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر مغطاة بأعلام مصر والورود وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وذلك استعدادا لتشغيلها وإدخالها على الخطوط الرئيسية.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من النزهة حتى محطة عدلى منصور قبل عيد الأضحى، داعيا الجمهور إلى الفرح بما تحقق من تطوير في المترو والسكة الحديد.

وأضاف وزير النقل، خلال احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة: «نحن متواجدون لخدمة المواطن المصري ونبارك للشعب المصرى على التطوير».

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة

احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة