شكرا لقرائتكم خبر عن جبل القمامة بالإسماعيلية يتحول إلى حديقة عالمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن تعليمات الرئيس السيسي بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياه كريمة للمواطن المصري تشمل أيضًا توفير متنفس للاستمتاع بجمال الطبيعة ومتنزهات تناسب جميع المواطنين ومفتوحة مجانًا.

جبل القمامة بالإسماعيلية يتحول إلى حديقة عالمية

وقال إن جهود إنشاء حديقة جديدة أمام مقر النادي الإسماعيلي الاجتماعي الذي افتتحه الرئيس السيسي تأتى في هذا الإطار، لافتًا إلى أنها ستكون حديقة بمواصفات عالمية، لافتا إلى أنه لم يقبل أن يطلق المواطنون على تلك المنطق «جبل القمامة» بعد أن كانت مركزا لإلقاء القمامة من كل أنحاء مدينة الإسماعيلية وأنه فور وصوله المحافظة كان تحويل هذا الجبل إلى حديقة عالميّة.

جبل القمامة بالإسماعيلية يتحول إلى حديقة عالمية

وقام محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية رافقه خلالها المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس مارون إسحاق، استشاري التخطيط المروري، وذلك لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد أمام مقر اتحاد إذاعة وتليفزيون القنال ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة خاصة لرفع كفاءة وتطوير الحديقة وإزالة الحشائش من تلك المنطقة، والتي تبلغ مساحتها نحو 20 فدانًا وظلت مهملة لسنوات طويلة حتى أصبحت بؤرة لتجمعات المخلفات والرتش تؤرق أهالى ومواطنى المنطقة وتم تطهيرها وتسويتها بالكامل.

جبل القمامة بالإسماعيلية يتحول إلى حديقة عالمية

وأكد المحافظ، خلال الجولة، على ضرورة تكثيف حجم الأعمال بتلك المنطقة والمستهدف أن يتم الانتهاء تماما من تطوير ورفع كفاءتها بالمرحلة الأولى من التطوير لتلك المنطقة قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك تخطيطًا لتحويل تلك المنطقة إلى متنفس ورئة جديدة لشعب الإسماعيلية بعد تطويرها واستعادة مظهرها وشكلها الحضاري.

وأضاف أنه تم وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني لتنفيذ وإطلاق عدد من الحملات بجميع الأحياء تستهدف القضاء على جميع بؤر وتجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها في أسرع وأقل وقت ممكن من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضاري للإسماعيلية.

وأشار إلى أهمية الوضع في الاعتبار المضي قدمًا في تنفيذ أعمال التخطيط المستقبلى للطرق والمحاور المرورية المحيطة بالمنطقة والتحاور من أجل الاستقرار على طرق تنفيذ أي مقترح يتم التوصل إليه وتنفيذه.

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