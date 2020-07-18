شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع مع وزير الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 86,474

تعافي 27,302

وفيات 4,188

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