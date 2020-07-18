شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة يموّل مشروعات بقيمة 7.3 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء، الموافقة على تمويل 664 مشروعًا بقيمة تصل إلى 7.3 ملايين جنيها حتى أوائل الشهر الجاري (يوليو 2020).

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان، السبت، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة وتوجهات القيادة السياسية بدعم الأنشطة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخول الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل وتوفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل لهم، مشيرًا إلى أن هناك تيسيرات مقدمة من الصندوق لتمويل مشروعات المواطنين في مختلف المجالات، حيث يتم صرف القروض اللازمة حسب طبيعة ونوعية المشروع (بدون فوائد ) ونظير رسوم ادارية فقط لا تتعدى 4 %، ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرًا، كما يتم الاهتمام بمشروعات البيت المنتج لما لها من تأثير على توفير فرص العمل وزيادة دخل الأسرة وتشجيع الانتاج، وتضم العديد من المشروعات، ومن بينها تربية الأرانب، تسمين العجول، المناحل، المزارع السمكية، الخياطة، أشغال الابرة والتطريز، المخبوزات والمأكولات المنزلية، والمناحل والمزارع السمكية الصغيرة على مياه الآبار، وغيرها.

كما أكد المحافظ أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من المشروعات التي تمولها الدولة، وذلك بهدف تشجيع الانتاج والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

من جانبه أكد المحاسب أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة ( في تصريح صحفى اليوم ) أنه تمت الموافقة على تمويل 664 مشروعًا في مختلف المجالات وعلى مستوى مراكز ومدن المحافظة بتكلفة تبلغ 7 ملايين و269 ألف جنيهًا، حيث تم التنفيذ الفعلي لـ368 مشروعًا بتكلفة 3 ملايين و845 ألفًا و400 جنيها، وهى موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة في مجالات المشروعات الزراعية وتربية الأغنام ومشروعات البيت المنتج.

وذكر الشريف أن المستندات المطلوبة للحصول على تمويل من الصندوق الدوار هي: طلب الحصول على القرض مرفقا به دراسة جدوى للمشروع، صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن، اقرار من جهة عمل الضامن بقبول خصم قيمة القسط الشهرى طوال مدة السداد، اقرار بعدم صرف أية قروض أخرى من أي جهة لذات الغرض، إفادة من البنك الزراعي المصري بالعريش بعدم وحود مديونية لنفس المشروع، واقرار بالالتزام بإقامة المشروع خلال شهر من استلام مبلغ القرض مسجلا في الشهر العقارى، وبالنسبة للمشروعات الزراعية يضاف حجة عرفية أو عقد بصحة تعاقد أو عقد مسجل بالأرض التي سيقام عليها المشروع.

وأعلن أن من بين شروط الإقراض تقديم موظف حكومى ضامن للمقترض الغير موظف.. مع اعتبار مكونات المشروع أحد ضمانات القرض، وتوقيع المقترض على شيكات بنكية بقيمة القرض.

وقال إنه يجري الحصول على المستندات المطلوبة من إدارة التنمية في مجلس المدينة التابع له أو من الإدارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة مجانًا.

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ومما يذكر أن الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة التابع للإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في محافظة شمال سيناء يعمل تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ويرأس مجلس ادارته أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.