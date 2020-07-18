«العدل» تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مركز الدراسات القضائية، دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل قضاة بالمحاكم الابتدائية، والبالغ عددهم 691 قاض، وذلك بمقر المركز بالعباسية وبديوان الوزارة، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا، في إطار رؤية وزارة العدل بأهمية التدريب المستمر للقضاة وإعدادهم إعدادًا راقيًا يؤهلهم إلى المواقع الجديدة في عملهم.

وقالت وزارة العدل إن مدة الدورة أسبوعين لكل مجموعة، وتهدف الدورة إلى الارتقاء بمستوى القضاة الجدد، وصقلهم بالمهارات اللازمة في عملهم القضائي، وتأهيلهم عن طريق المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية.

وأضافت أن منهج الدورة يشمل الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والإجرائية، فضلاً عن الموضوعات المستحدثة التي تتعلق بمهارات اتخاذ القرار وإدارة الوقت وصياغة الأحكام، والتي تثري قدرات القاضي وتنمي ملكاته الفنية والإدارية، ويحاضر في تلك الدورة نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي.

دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء