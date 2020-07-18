شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد مرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية إلى 59 في آخر أيام الترشح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجنة تلقي أوراق مرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا، هدوءا في اليوم الثامن للتقدم قبيل ساعات من غلق باب الترشح، اليوم، حيث ارتفع عدد المرشحين إلى 59 مرشحًا بعد تقدم 3 مرشحين مستقلين، اليوم السبت، بينهم سيدة، ليرتفع عدد السيدات المتقدمات للترشح 10 سيدات.

المرشحون الجدد في اليوم الثامن، هم: مها ماهر عدلي منصور من شبرا الخيمة، وهاني عقيل حمدان قاسم من جزيرة بلي ببنها، محاسب، وأشرف حسن إبراهيم، محام من قها.

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار، مساعد رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، قد تلقت أوراق 56 مرشحًا حتى أمس، بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.

فيما واصلت اللجان الطبية المشكلة للكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بمستشفيات بنها التعليمي، وناصر العام بشبرا الخيمة، وطوخ المركزي والقناطر الخيرية بالقليوبية، استقبال المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات وتحاليل المخدرات المطلوبة منهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، حيث تخطى عدد الذين تقدموا للكشف الطبي 55 مرشحًا حتى الآن، اجتاز منهم 43 مرشحا اختبار المخدرات واللياقة الطبية، والباقي لم ترد نتيجته حتى الأن من المعامل المركزية بوزارة الصحة.

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