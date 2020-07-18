شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى لـ«الوطنية للانتخابات» وهيئات الإعلام عن تغطية انتخابات مجلس الشيوخ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع المجلس الأعلي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام منتدى إعلامي بمبني ماسبيرو، حول «التغطية الإعلامية المهنية لانتخابات مجلس الشيوخ».

شارك في الجلسة الأولى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،

وقال كرم جبر: «أنا سعيد بالوجه الحاضرة في الجلسة وسعيد بانطلاق الحدث من ماسبيرو»، لافتا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعد بعمل كل التسهيلات للإعلاميين في تغطية الانتخابات، وأتمني أن يكون هناك تلاحم بين الإعلاميين ونساهم في خدمة القضايا المختلفة.

وبدوره، أكد حسين زين أن الإعلام الوطني سيقدم كل التغطية اللازمة في عملية الانتخابات، ويلتزم فيها بالضوابط في التغطية، وسوف يكون هناك تسهيلات في تقديم كافة الخدمات للتغطية سواء من معدات أو مذيعين أو مراسلين.

وقال عبدالصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن «الدولة المصرية على استعداد لانتخابات مجلس الشيوخ ومن هذا المنطلق نؤكد التزام الجميع بالحيادية والشفافية في تغطية الانتخابات، ويجب أن يكون هناك دورات تدريبية للصحفيين في تغطية الانتخابات».

ومن جانبه، قال المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: «أوجه رسالة أن يكون الإعلام خلال الانتخابات إعلام مهني بعيد عن الكذب ويتحلي بالصدق يلزم نفسة بالمهنية ولا ينشر خبر إلا عن مهنية».

وأضاف لاشين أن من أهم المعايير التزام كل الاعلاميين الالتزام باحكام القوانين في التغطية والالتزام مرعاة الضوابط المهنية في التغطية ويجب مراعاة الحياد والمهنية، وعدم خلط الراي بالخبر والدقة في نقل المعلومات والتعبير بعنوانين تعبر عن المتن، ويجب على وسائل الإعلام عدم سؤال الناخب عن من انتخب، وعدم الانتقاص في حق الرد وعدم استخدام شعارات دينية تؤثر على البلاد وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرار رقم ٢٣ بإنشاء قاعدة بيانات للتغطية الإعلامية لخدمة وسائل للاعلام في عملية التغطية، وسوف يشارك في التغطية ٤٢ وسيلة إعلام مصرية، و‏١٦٣ مؤسسة أجنبية.

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وفي الجلسة الثانية من المنتدى، قال المستشار محمد أبو ضيف، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لن يتسنى للهيئة أي نجاح في تنظيم الانتخابات، دون دعم من الصحفيين، من خلال تغطية إعلامية موضوعية تتسم باقصى درجات المعايير المهنية لاظهار وجه مصر الحضاري.

وأضاف: «وضعنا ضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات حتى تتم التغطية بالصورة المأمولة كدولة متحضرة وشعب يسعى للأفضل».

وقال المستشار خالد عراق عضو الهئة الوطنية للانتخابات: «أتمني ألا يكون هناك عزوف عن المشاركة في الانتخابات بسبب أزمة كورونا، ونؤكد للناخبين أنه سوف يكون هناك كافة إجراءات السلامة لإتمام عملية الانتخابات في أمان تمام».

منتدي إعلامي بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووسائل الاعلام حول تغطية انتخابات مجلس الشيوخ

منتدي إعلامي بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووسائل الاعلام حول تغطية انتخابات مجلس الشيوخ

منتدي إعلامي بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووسائل الاعلام حول تغطية انتخابات مجلس الشيوخ

منتدي إعلامي بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووسائل الاعلام حول تغطية انتخابات مجلس الشيوخ

منتدي إعلامي بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووسائل الاعلام حول تغطية انتخابات مجلس الشيوخ