شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: افتتاح المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو قبل عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من النزهة حتى محطة عدلى منصور قبل عيد الأضحى، داعيا الجمهور إلى الفرح بما تحقق من تطوير في المترو والسكة الحديد.

وأضاف وزير النقل، خلال احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة: «نحن متواجدون لخدمة المواطن المصري ونبارك للشعب المصري على التطوير».

كانت الهيئة القومية للأنفاق انتهت من كل أعمال تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم، كما استكملت كل تجارب واختبار التشغيل لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والقطارات التي ستعمل خلال هذا الجزء.