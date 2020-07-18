وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية 2020.

وتوجه مندوبي مديريات الأمن إلى شئون إدارة الضباط بمقر الوزارة لتسلم الحركة الضباط تمهيدا لبدء تنفيذها.

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وقال مصدر مطلع أن الحركة هذا العام، تضمنت ترقيات دفعات 1989 و1990 إلى رتبة اللواء، وترقية دفعات 93 و94و95 إلى رتبة العميد، و99 و2000 إلى رتبة العقيد، ومن 2004 إلى 2005 رتبة مقدم، و2010 إلى 2011 إلى رتبة رائد، و2016 إلى رتبة نقيب، و2019 إلى رتبة ملازم أول، ودفعة 2020 إلى درجة ملازم.

ووضعت الحركة وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية، وقد راعت فيها البعد الإنساني والظروف الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي الضباط، وبما يتماشى مع سياسة الوزارة بالدفع بالقيادات الوسطى لتولي الشباب مناصب قيادية بكل قطاعات الوزارة، بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية.

وقال مصدر مطلع بأن الحركة تأتى في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.