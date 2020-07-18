سقوط تشكيل عصابي يتزعمه ضابط بجهة سيادية مزيف للنصب على المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من 3 أشخاص بتضررهم من ثلاثة مجهولين لقيامهم بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالي 350 ألف جنيه عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات حجز وحدات سكنية ومحلات بأحد المشاريع وشراء سيارات معاقين، وانتحال أحدهم صفة ضابط بإحدى الجهات السيادية.

Advertisements

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مالك شركة مقاولات "له معلومات جنائية مسجلة" - موظف بالمعاش- مالك ورشة سيارات).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم وبحوزة أحدهم مسدس صوت.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين وتم بإرشادهم ضبط (سيارة ملاكي – مبلغ مالي - فيزا كارد خاصة بأحدهم تحوى مبلغ مالي "من متحصلات الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.