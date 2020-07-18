القبض على رئيس أكاديمية وهمية لترويج الشهادات المزيفة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة أكاديمية تعليمية وهمية لترويج الشهادات المزيفة.

تعود الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو تم بثه بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية، متضمن قيام مقدم البرنامج بالاتصال بأحد الأشخاص، الذى ادعى كونه "رئيس إحدى الأكاديميات الدولية للتدريب" وقيامه من خلالها بترويج شهادات مزيفة (دكتوراه فخرية ومهنية – مستشار تحكيم دولي – نقابة الصحفيين) على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالي.

أسفرت تحريات فريق البحث الجنائي عن تحديد هوية مالك الأكاديمية (حاصل على ليسانس أداب، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وأمكن تحديد مقر الأكاديمية المشار إليها، حيث تبين تواجدها بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليه، وعثر بداخلها على (63) شهادة بأسماء أشخاص مختلفة (دكتوراه وفخرية – مستشار تحكيم دولي – نقابة الصحفيين)، و9 شهادات خاليين من البيانات، و3 دفاتر إيصالات تحصيل نقدية لأسماء مختلفة، و10 كارنيهات بأسماء مختلفة، و3 أختام تقرأ بصمتهم للأكاديمية المشار إليها، جميعهم مزيفين ومنسوب صدورهم لجهات وهمية.

وبمواجهته اعترف بإدارته الأكاديمية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، وأمكن التوصل لأحد المجني عليهم (موظف مقيم بالقاهرة).

وبسؤاله اتهم المذكور بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل حصوله على شهادة دكتوراه مهنية، ونفى علمه بكون الأكاديمية وهمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.