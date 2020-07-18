محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم داخل مخبز قبل بيعها بالسوق السوداء بالسلام. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، مفادة تمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين، من ضبط مسئول عن مخبز سياحي وعامل بذات المخبز)، لإدارتهما المخبز "بدون ترخيص" وقيامهما بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عُثر بداخل المخبز على 59 جوال دقيق بلدي "مدعم" بإجمالي وزن 3,950 طن. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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