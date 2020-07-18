ضبط خادمة وصاحب محل لسرقتهما مشغولات ذهبية بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط خادمة وصاحب محل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل، واستبدال أخرى صينية بها بباب الشعرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية ببلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل غرفة نومها واستبدال أخرى بها "ذهب صيني"، واتهمت إحدى السيدات "تعمل لديها"، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية")، بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكاب الواقعة.

وتم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية بمحل عمله، وبحوزته المصوغات الذهبية المستولى عليها وأقر علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.