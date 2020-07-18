محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة قتل عاطل انتقاما منه للاعتداء على والد أحدهما بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على جُثة أحد الأشخاص له معلومات جنائية والمُتغيب عن مسكنه بدائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أن مرتكبي الواقعة 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 منهم .

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر إثنين من المتهمين بسابقة قيام المجني عليه بالتعدي على والدهما بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعي بالوجه فعقدا العزم على الانتقام منه.

وفى سبيل تنفيذ مُخططهما قاما بالاستعانة بباقي المتهمين، حيث تم اصطحابه إلى مخزن قطع غيار سيارات خاص بأحد المتهمين بدائرة قسم مينا البصل وقاموا بتعذيبه وتناوبوا التعدي عليه بالضرب فأودوا بحياته، عقب ذلك قاموا بوضع جثته داخل سيارة وتخصلوا منها بإلقائها بمكان العثور.

تم بإرشادهم ضبط (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ملابس خاصة بالمجني عليه بمكان تخلصهم منها "بدائرة قسم مينا البصل").

وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.