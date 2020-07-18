الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح ناري و220 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 200 قطعة سلاح ناري، و220 قضية مخدرات، وتنفيذ 74985 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية خلال 24ساعة الأخيرة.

كما ضبط تشكيلات عصابية ضم 9 متهم، ارتكبا (24) حادث سرقة متنوعة، 20 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، (209) دراجة نارية مخالفة، و(22895) مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص (107) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.