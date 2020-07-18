الوطنية للانتخابات: المحبوس احتياطيا له حق التصويت لكن قد تعوقه مسائل لوجستية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365 :
قال المستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المحبوسين احتياطيا لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تطبيقا لمبدأ أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته، "لكن قد يعوق تصويته مسائل لوجستية"- بحسب تعبيره.
وتابع في رده على اسئلة الحضور بمنتدى الإعلام لتغطية انتخابات الشيوخ، قائلا إن الهيئة تيسر قدر المستطاع لجميع الناخبين أن يدلوا بأصواتهم حيث تبنت العمل منذ تشكيلها على دعامتين الأولى مبدأ توفير أقصى درجات التيسير، والدعامة الثانية الالتزام الصارم بالدستور والقانون لكي تخرج الانتخابات نزيهة وشفافة" على حد قوله.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس المقبل.
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