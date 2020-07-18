١٠ خطوات للتصالح في مخالفات البناء.. ننشر التسلسل الزمني للإجراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستعد مراكز التكنولوجيا بالمحافظات لاستقبال المواطنين الذين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء؛ من أجل تقدير قيمة جدية الحجز لدفعها، تمهيدًا لبدء المعاينات وعقد لجان التصالح.

ويرصد "الخليج 365"١٠ خطوات لتسلسل شروط وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، فيما يلي:

- يتم تقديم طلب التصالح في مراكز التكنولوجيا بالأحياء ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، شاملاً الملف الهندسي والمستندات المطلوبة؛ وهي على سبيل الحصر محضر المخالفة، وما يثبت توصيل المرافق، وخريطة التصوير الجوي، وعقد بيع مسجل، ورخصة البناء في حال وجودها.

- سداد قيمة رسم الفحص؛ وتختلف من مكان إلى آخر وتترواح من ٢٥٠ جنيهًا حتى 5000 جنيه.

- منذ ١٥ يوليو وتفعيل قرار جدية التعاقد يقوم المركز التكنولوجي بتقدير قيمة المخالفة، ويقوم المستفيد بدفع ربع قيمة المخالفة كجدية تصالح بحد أقصى ٤٠ ألف جنيه لمخالفات البناء دون ترخيص في القري، و١٥٠ ألف جنيه في المدن، و٢٥٠ ألف جنيه في عواصم المحافظات.

- بعد دفع جدية التصالح يتم بعدها دراسة الطلبات وعمل المعاينات اللازمة لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.

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يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور.

- حال قبول طلب التصالح يتم تحديد قيمة التصالح حسب المنطقة وسعر المتر فيها.

- دفع قيمة التصالح والتي تبدأ من 50 جنيهًا للمتر، وتصل في بعض المناطق إلى 2000 جنيه للمتر وفقًا لما تحدده لجنة التصالح بكل محافظة، حسب نوع النشاط وعرض الشارع.

- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى؛ أهمها رسم هندسي يدل على السلامة الإنشائية للمبني، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات؛ عبارة عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جدية التصالح.

- سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب؛ ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات ولا يصدر قرار التصالح إلا بعد طلاء الوجهات الخاصة بالمباني في المدن.