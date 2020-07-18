الوطنية للانتخابات: ٦٣ مليون مواطن لهم حق الانتخاب بـ"الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إن استحقاق مجلس الشيوخ يتعلق بـ63 مليون ناخب مقيد في جداول الانتخابات، فهو حق لهم وإجراؤه طبقا لنص دستوري.

وأشار في كلمته بمنتدى الإعلام لتغطية انتخابات الشيوخ المقام في ماسبيرو إلى أن هناك 17 ألف لجنة فرعية واستفدنا من أجهزة التعقيم التي استخدمت في امتحانات الثانوية العامة سيتم استخدامها في المدارس التي بها لجان كما سيتم تعقيم اللجان 3 مرات يوميا قبل التصويت واثناء الراحة وبعد التصويت وتوفير مسافات بين الناخبين.

وناشد عراق المواطنين بعدم العزوف عن التصويت بسبب كورونا واستخدام حقها في التصويت.