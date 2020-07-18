محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل عن موعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.
وأكد وزير النقل، أنه سيتم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق قبل العيد في المسافة من ميدان هليوبليس بمصر الجديدة وحتى محطة عدلي منصور بطول 10.5 كم.
وتضم المرحلة الرابعة للخط الثالث 9 محطات منها 3 محطات نفقية وهي هيليوبليس والف مسكن ونادي الشمس و6 محطات علوية وهي محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يكشف موعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.