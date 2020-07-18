وزير النقل يكشف موعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل عن موعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأكد وزير النقل، أنه سيتم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق قبل العيد في المسافة من ميدان هليوبليس بمصر الجديدة وحتى محطة عدلي منصور بطول 10.5 كم.

وتضم المرحلة الرابعة للخط الثالث 9 محطات منها 3 محطات نفقية وهي هيليوبليس والف مسكن ونادي الشمس و6 محطات علوية وهي محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.