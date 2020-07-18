مصر | ضبط 220 قضية مخدرات وتنفيذ 74985 حكمًا قضائيًا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 220 قضية مخدرات وتنفيذ 74985 حكمًا قضائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 200 قطعة سلاح نارى، بحوزة 173 متهم). فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيل عصابى، ضم (9) متهم، إرتكبا (24) حادث سرقة متنوعة. فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (220) قضية مخدرات بحوزة (236) متهمًا. فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (37) متهم. Advertisements فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (209) دراجة نارية مخالفة. فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (6 دراجة نارية ). فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22895) مخالفة مرورية. فى مجال فحص السائقين: فحص (107) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

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