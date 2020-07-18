مصر | كشف ملابسات سرقة 700 ألف جنيه بالعاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات سرقة 700 ألف جنيه بالعاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من ماكينة صرف آلي، وضبط مرتكب الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من محامى وكيلًا عن شركة لنقل الأموال بإتهامه لعاملين بالشركة وفرد أمن "يتبع إحدى الشركات" بالاستيلاء على (مبلغ 699 ألف جنيه) من ماكينة صراف آلى متنقلة تابعة لأحد البنوك "موضوعة داخل سيارة متوقفة بدائرة القسم لصرف مرتبات العاملين بالشركة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (فرد أمن إدارى - مُقيم بمحافظة قنا).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بعقده العزم على سرقة المبالغ المالية من خزينة الماكينة من داخل السيارة وفى سبيل تنفيذ مخططه أعد (2 مفتاح "أحدهما خاص بخزينة ماكينة ATM إستولى عليه من أحد الفنيين حال تغذية الماكينة"- الثانى خاص بباب السيارة والذى سبق وأن إستخرج نسخة منه حال عمله عليها)، وقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى بإسم إحدى الفتيات وقيامه بالتواصل من خلالها مع فرد الأمن الإدارى المعين لحراسة الماكينة وإيهامه بكونه فتاة والإتفاق معه على التقابل، وعقب مغادرة فرد الأمن المكان توجه إلى الماكينة وفتح السياة والماكينة وإستولى على المبالغ المالية، وفر هاربًا.

تم بإرشاده ضبط (مبلغ 670 ألف جنيه - 3 أجهزة كهربائية- وهاتف محمول "من متحصلات المبلغ المستولى عليه")، وكذا المفتاحين المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.