مصر | تفاصيل واقعة واقعة العثور على جثة عاطل بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل واقعة واقعة العثور على جثة عاطل بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أجهزة الأمن بالقاهرة، عن واقعة ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بالعثور على حثة شخص متوفى تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبإستكمال الفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه (مسجل شقى خطر - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده والمتوفى بالشقة محل سكنه وبصحبتهما (3 أشخاص آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية") لتعاطى المواد المخدرة، شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين توفى على أثرها، فإختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من الجثمان خشية إفتضاح أمرهم، وفى سبيل ذلك إستعان بأحد المتهمين لحمل الجثة والتخلص منها بمكان العثور عليها.

تم بإرشاده ضبط باقى المتهمين وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بإعترافات المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.