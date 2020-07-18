مصر | ضبط عاطل ببولاق الدكرور بحوزته كمية حشيش بقصد الاتجار

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل ببولاق الدكرور بحوزته كمية حشيش بقصد الاتجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن الجيزة، في ضبط عاطل ببولاق الدكرور، بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها، قيام (عاطل، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار في المواد المخدرة، متخذًا إحدى الشقق السكنية المؤجرة بمساكن الجامعة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشقة المشار إليها، وبحوزته (عدد (200) فرش من مخدر الحشيش - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاط الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.