مصر | بلاغ للنائب العام يتهم أيمن نور بالخيانة والتحريض على مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يتهم أيمن نور بالخيانة والتحريض على مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، قيد تحت رقم 19647 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الهارب أيمن نور بالعمالة للمخابرات التركية والتحريض ضد الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وأكد محمود، في بلاغه، أن أيمن نور الهارب من مصر منذ عدة سنوات عميل لجهات أجنبية معادية لمصر على رأسها جهازي المخابرات التركي والقطرى وانه يتلقى تعليمات واوامر تحريضية ضد مصر من تلك الجهات للعمل على هدم استقرار الدولة المصرية، مضيفا ان العميل ايمن نور يمتلك قناة الشرق وقناة مكملين الداعمتين للارهاب الموجه ضد مصر والتى يعمل فيها العديد من الخونة والعملاء وعلى رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع واحمد سمير واخرين مقابل رواتب شهرية ضخمة.

ونص محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام، الى ان الهارب ايمن نور يتلقى تمويلات دورية بصفة منتظمة من جهازى المخابرات التركى والقطرى تصل لخمسة ملايين دولار شهريا لتنفيذ مخطط اسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والتحريض عليها فى المحافل الدولية ونشر اخبار كاذبة وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين، وان العميل الهارب معروف بعدائه الشديد لمؤسسات الدولة ويعقد مؤتمرات تحريضية ضد مصر وتبثها القنوات الموالية الداعمة للارهاب لنشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصري وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد، مشيرا الى ان الهارب ايمن نور والذي ارتضى ان يكون خائنا لوطنه يحرض من خلال قنواته الارهابية على نشر الارهاب والتحريض ضد الجيش المصري والشرطة للاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية.

وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار لايمن نور لارتكابه جريمة الخيانة والعمالة لجهات اجنبية خارجية معادية للدولة المصرية، ووضع اسم الهارب ايمن نور على قوائم ترقب الوصول، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم ايمن نور على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.