مصر | قرارات جديدة لوزير العدل بنقل عدد من المحاكم إلى مقرات جديدة .. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرارات جديدة لوزير العدل بنقل عدد من المحاكم إلى مقرات جديدة .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، عدة قرارات بنقل مقر انعقاد جلسات بعدد من المحاكم الجنائية ومنها نقل مقر محاكم الدائرتين رقم 15 و24 جنايات الجيزة ومقرهما محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "زينهم"، إلى قاعة المحاكمات الجنائية بالكيلو 10.5 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بدلا من مقرهما الحالي وقيد القرار برقم 4022 لسنة 2020، وشمل أنه على الإدارات المختصة بوزاة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار على أن يعمل به اعتبارا من دور أغسطس 2020.

وقرر المستشار عمر مروان، أيضًا نقل مقر انعقاد جلسات محكمة طلخا لشئون الأسرة إلى محكمة طلخا الجزئية الكائن بشارع البحر الأعظم أمام نادي سماد طلخا بدلا من المقر الحالي.. وشمل هذا القرار الذي حمل رقم 3993 لسنة 2020، مطالبة الإدارات المختصة بوزاة العدل والنيابة العامة بتنفيذ هذا القرار، على أن يعمل به اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

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وأصدر أيضًا القرار رقم 4075 لسنة 2020، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة فرشوط لشئون الأسرة إلى المقر الجديد الكائن بشارع مدخل فرشوط القبلي - بجوار كوبري أولاد علي - محافظة قنا بدلا من المقر الحالي.. وعلى الإدارات المختصة بوزاة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار على أن يعمل به اعتبارا من السبت 25 يوليو 2020.

كما قرر المستشار عمر مروان وزير العدل أيضًا نقل مقر انعقاد جلسات محكمة السادات "مدنى كلى - مدنى مستأنف - جنح مستأنف" إلى مقر مجمع محاكم السادات الكائن بشارع عمرو بن العاص - المنطقة الأولى - مدينة السادات - محافظة المنوفية، بدلا من المقر الحالي قيد القرار برقم 4023 لسنة 2020، وشمل أنه على الإدارات المختصة بوزاة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار على أن يعمل به اعتبارا من الثلاثاء الأول من سبتمبر 2020.

وجاءت هذه القرارات بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعدلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعدلاته.