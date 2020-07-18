أخبار مصر | لاشين إبراهيم: 17 حق لوسائل الإعلام.. و6 إجراءات احترازية بانتخابات 'الشيوخ'

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاشين إبراهيم: 17 حق لوسائل الإعلام.. و6 إجراءات احترازية بانتخابات 'الشيوخ' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن رسالة الإعلام هي نشر الحفيقة في كل زمان ومكان، بما يسهم في صناعة رأي عام حقيقي، لبناء مجتمع واعي مثقف، والارتقاء بالمجتمع.

ووجه"إبراهيم" الدعوة لوسائل الإعلام، أن يكون إعلامًا مهنيًا متجردًا، يتلمس الصدق، ويعرض عن الكذب، ويؤمن بالحقيقة، ويُقدر بُعد الكلمة وخطرها،ويلزم نفسه بالمهنية، ويستقي الخبر من مصدره.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، حول انتخابات مجلس الشيوخ، تتناول كل ما يتعلق بالانتخابات.

وأضاف "لاشين" أن الإعلام يلعب دورًا أساسيًا في العملية الانتخابية، ووسيلة مهمة في التثقيف والتوعية العملية الانتخابية، والأحكام القانونية المتعلقة بممارسة الناخبية

وتابع: "تمارس وسائل الإعلام حرية الصحافة على النحو الذي قررته المادة 70 من الدستور، وهو ضمانة من ضمانات النزاهة والشفافية، والإعلام أحد وسائل الدعاية التي يجوز استخدامها للناخبين، نحن نقدر دور الإعلام في إقرار كافة أطراف العملية الانتخابية، واعتبارها مهمة".

وأكد "إبراهيم" أن الهيئة ستعمل على تيسير التغطية والمعلومات للإعلام، بشرط الالتزام بماعيير حسن السلوك التي تكغل تعظيم الاستغادة، وأولها الالتزام بأحكام القوانين الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام، والالتزام بالفواعد القانونية، وقررات الهيئة في شأن تنظيمها، ومراعاة مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي، وأيضًا قواعد الدعايا الانتخابية، واستطلاعات الرأي:

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه على الإعلام مراعة الحياد والموضوعية، ومراعاة الأصول المهنية، وأن تأتي التغطبة في ضوء البرامج الانتخابية للمرشحين، والتي جاءت كالتالي:

١- عدم خلط الخبر بالرأي والرأي بالإعلان

٢- يراعى المبادرة إلى تصحبح أي معلومات تبين عدم دقتها

٣- استخدتم عناوين معبرة عن الموضوع

٤- عدم استخدام صوى غير معبرة

٥- عدم اقطتاع جمل بما لا يعبر عن النص

٦- عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه

٧- عدم إجراء استطلاع رأي في محيط اللجان

٨- عدم استخدام اسئلة إيحائية

٩- عدم نشر اعلانات مجانبة او بمقابل بعد الميعاد النفرر للدعايا

١٠- عدم استخدام الشعارت الدينية

١١- عدم إثارة النعرات الدينية أو الطائغية ءو الاجتماعبة

١٢- الالتزام بمواعيد الصمت الانتخابي

Advertisements

١٣- عدم التعرض لحرمة الحياة للمرشحين

١٣- الحغاظ على النسيج الاجاماعي للدولة

١٤- عدم تهديد الوحدة تلوطتية

١٥- احترام قواعد إعداد استطلاع الرأي

١٦- عدم الانخراط في أجندات خارجية

١٧- عدم إذاعة استطلاع رأي إلا إذا جاء مطابقًا للشروط والقواعد

وتابع: "قانون تنظيم الإعلام نص على أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم سوا القانون، وأن الرأي الذي يصدر عن أي منهم سببًا للمسائلة، وأعطاه الحق بعدم إفشاء مصدر معلوماته، وحظر فرض أي قيود حول توفير المعلومات، وتكغاؤ الفرص بين وسائل الإعلام، وحق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى حقه في الحصول على إجابة عن كل أسئلته، وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة، وعمل اللقاءات مع المواطنين والناخبين في الأماكن العامة.

وطمأن رئيس الهيئة جميع الأطراف، أنها اتخذت كافة التدابير ولإجراءات الاحترازية، والتي جاءت كالتالي:

١- تعقيم كافة اللجان الانتخابية ثلاث مرات يوميًا

٢- فرض ارتداء الكمامة على كافة أطراف العملية

٣- وجود مسافات آمنة بين الناخبين

٤- تكليف موظف مختص لمتابعة تلك المسافات وتنظيمها

٥- تكليف موظف مختص للكشف على هوية النائب في حالة وجود التباس بسبب ارتداء الكمامات

٦- وجود سيارات إسعاف في محيط كل لجنة

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، ورشة عمل كبيرة حول انتخابات مجلس الشيوخ، تتناول كل ما يتعلق بالانتخابات.

ويشارك في الورشة التدريبية، 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية، وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.

ويشارك في الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

وبدأت الورشة بمداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ثم محاضرة للمستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات، والضوابط التي قررتها اللجنة في ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة.

وتعقد حلقات نقاشية واسعة يديرها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشارون محمد أبو ضيف وخالد عراق ووليد محمود، وتمت مخاطبة الصحف والقنوات لاختيار مرشحيها لحضور الورشة.