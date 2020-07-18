أخبار مصر | تنفيذا لتوجيهات السيسي.. صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة من كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تنفيذا لتوجيهات السيسي.. صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخرى، والتي تصل إلى 338 مليونا و594 ألف جنيه، لنحو 295 ألفا و402 عامل يعملون في 3098 منشآت متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 203 ملايين و316 ألف جنيه، لـ 195 ألفا و796 عاملا يعملون في 2900 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة، كما تم صرف 36 مليونا و576 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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