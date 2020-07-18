أخبار مصر | الحكومة تستجيب لطلب الطفلة "فرح":"نفسي محدش يخاف من شكلي"

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تستجيب لطلب الطفلة "فرح":"نفسي محدش يخاف من شكلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت لجنة اﻻستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم نشرها على مواقع التواصل اﻻجتماعي وتتعلق بالطفلة "فرح.ط.ع"، التي تعرضت لحادث نتج عنه فقدها لإحدى عينيها، كما أجرى لها العديد من العمليات في الرأس والمخ، وتحتاج لطبيب تجميل، حتى تستطيع أن تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتحقق ما تتمناه، حيث تقول "نفسي أرجع تاني ألعب وأجري من غير ما حد يخاف من شكلي".

وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية، انه يتم التعامل السريع مع مختلف الرسائل واﻻستغاثات التي يتم رصدها سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الطفلة فرحة فإنه تم على الفور التواصل مع كل من الدكتورمحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، وشرح تفاصيل الحالة وارسال صور لها، وذلك عقب قيام مسئولي التدخل السريع باللجنة بالتواصل مع أهل الطفلة للوقوف على كافة الاحتياجات الطبية اللازمة للحالة.

وأضاف رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية، ان اللجنة استقبلت اتصالا من مسئولي جامعة عين شمس، تم بناء عليه احضار الطفلة فرحة على الفور من محافظة المنوفية الى القاهرة عبر سيارة اسعاف، وكان في استقبالها الدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم التجميل بمستشفيات جامعة عين شمس، والذى أفاد بأنه تم استقبال الحالة وحجزها بقسم التجميل وتم عمل الفحوصات اللازمة تمهيدا لإجراء الجراحة المطلوبة بعد العرض علي أطباء التخدير.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزيرة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.