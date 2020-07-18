أخبار مصر | برلماني يطالب بمحاكمة العاملين في قنوات الإخوان بتهمة الخيانة العظمى

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بمحاكمة العاملين في قنوات الإخوان بتهمة الخيانة العظمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر جون طلعت، عضو مجلس النواب، ما تقوم به بعض جماعات الإخوان من الإساءة للجيش المصري من خلال المنابر الإعلامية التابعة للكيانات الإرهابية، واصفًا الحملة التي شنتها قنوات الإخوان ضد مؤسسات الدولة المصرية والجيش المصري خلال الأيام الأخيرة، بالقذرة والمدبرة.

وأشار "طلعت" في بيان، اليوم السبت، إلي أن المشاركين فيها يستحقون المحاكمة بتهمة العمالة والخيانة العظمى، قائلًا أن هناك فارق بين المعارضة والعمالة فقد تختلف على طريقة إدارة الدولة لكن لا يمكن أن تختلف على الدولة نفسها، وعندما تقف في صفوف الأعداء ضد وطنك بدعوى المعارضة فأنت لست معارضا بل عميلا وخائن.

وأكد جون، أن المواد الإعلامية التي تم بثها على الشاشات الإخوانية تمثل جريمة مكتملة الأركان ضد فكرة الوطنية المصرية، متسائلًا كيف يقبل مصري أن يستضيف مسؤول تركى او قيادة عسكرية في حكومة الوفاق الليبية ويطلب منها الإساءة للجيش المصري ؟

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الوقائع التي حدثت على شاشات الإخوان لابد من توثيقها ومحاكمة أصحابها قضائيًا، موضحًا أن الوقت الآن يحتم على الجميع الاصطفاف وراء الدولة المصرية، ودعم خياراتها في مواجهة التحديات التي تهددها، قائلًا: "احفظوا وجوه الخونة جيدا لأننا سنحاكمهم قريبا".

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حبس 7 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل فى نشر أخبار كاذبة

وفي سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات التي تُجرى مع المتهمين بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.