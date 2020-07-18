أخبار مصر | "الشباب" تعلن عن تنظيم "برنامج 30 يوم تحدي" في ألعاب رياضية افتراضية

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشباب" تعلن عن تنظيم "برنامج 30 يوم تحدي" في ألعاب رياضية افتراضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن برنامج "30 يوم تحدي" هو استمرار لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة المستحدثة في تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية التي تقدمها للشباب المصري، حيث يتواجد سواء داخل مصر أو خارجها والمنبثقة من الرؤية العامة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتطبيقًا للتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم برنامج "30 يوم تحدي رياضي افتراضي" لتشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أي مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة، وبمشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويقوم المشاركون بالتسجيل ببرنامج "30 يوم تحدي" في فعاليات التحدي عبر استخدام مرن لتقنية الواقع الافتراضي، والتي تسمح بالمشاركة في التوقيت المناسب لكل فرد وفيما يلائم وقت فراغه، وذلك دون التقيد بيوم أو وقت، أو مكان محدد للمشاركة، ويحصل المشارك الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات المشاركة، والتي تصل إليهم في محل اقامتهم.

وحددت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الألعاب الرياضية للشباب للمشاركة في " تحدي 30 يوم " تشمل الجري، المشي، الدراجات النارية، الكياك، هاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة " كراسي متحركة فقط ".

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يُنَفذ خلالها المشارك النشاط الرياضي الراغب في المشاركة فيه بمدة لا تتجاوز 30 يومًا خلال الفترة من1 إلى 30 أغسطس، ووفقًا لشروط كل لعبة والتي ستعلن عنها الوزارة، بالاضافة إلى طرق تسجيل المشاركة في التحدي من خلال موقعها الخاص.

وزير الرياضة يقوم بجولة بالمدينة الشبابية والرياضة ومركز شباب الاسمرات

و قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بجولة في المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات للاطمئنان علي خطة المدينة في البدء بالنشاط الرياضي بها وكذلك الخطة الموضوعة للاتفاق مع اكاديميات رياضية لتقديم النشاط داخل المدينة.

كما قام صبحي بجولة في مركز شباب الاسمرات، وخطة انشاء مبني إداري للمركز وحمام سباحة خاص به.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للعمل علي النهوض بالمدينة الرياضية ومركز الشباب لخدمة اهالي المنطقة التي تم تطويرها والعمل علي الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.