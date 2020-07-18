أخبار مصر | وزير الأوقاف: نحتاج إلى الفقة والطب والدعاء لتحقيق مصالح العباد

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: نحتاج إلى الفقة والطب والدعاء لتحقيق مصالح العباد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن علم الفقه ليس بديلا لعلم الطب ولا العكس، كما أن الدعاء ليس بديلا للدواء ولا العكس، فنحن في حاجة إلى الفقه والطب ليتكاملا في تحقيق مصالح البلاد والعباد، كما أننا في حاجة إلى الدعاء والدواء معًا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه الطوارئ الذي ينظمه إلكترونيًا كل من مجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات ورابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، وإلى نص الكلمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

فيقول الحق سبحانه: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

ويقول أبو تمام:

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت

ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

من لم يحمد الله عند البلاء شكره عند النعماء فليس بحامد ولا شاكر.

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لقد بيّن فقه التعامل مع جائحة كورونا مدى الحاجة الملحة إلى الخروج من الآفاق الضيقة التي تمثلت عند بعض المحسوبين على الخطاب الديني في حفظ أحكام بعض المسائل دون النظر بعين الاعتبار في فقه المقاصد، وفقه المآلات، ومراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس ومستجدات العصر وطوارئه.

لقد أصبحنا أكثر من أي وقت مضى في أمس الحاجة إلى إعمال العقل في فهم صحيح النص من خلال القواعد العلمية والمنطقية لفهمه، والانتقال من مناهج الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتحليل، سواء في مناهجنا التدريسية أم في برامجنا التدريبية أم في كتاباتنا العلمية أو الصحفية أو أحاديثنا الإعلامية، وأن الرأي الشرعي في كثير من جوانبه يبنى على رأي أهل الاختصاص العلمي والطبي فيما نحن بصدد الحديث عنه.

مؤتمر فقه الطوارئ، ينظمه إلكترونيًا كل من مجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات ورابطة العالم الإسلامي.