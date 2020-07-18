أخبار مصر | برلماني: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ساعد على خفض أعداد الإصابات بالكورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ساعد على خفض أعداد الإصابات بالكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن وزارة الصحة استطاعت التغلب علي زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) من خلال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء.

وأضاف "زين الدين" في بيان، اليوم السبت، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك أعداد الوفيات، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الشفاء، مشيدا بقوة وزارة الصحة المصرية وقوة وبسالة الفرق الطبية، وكذلك بقوة الدولة ومؤسساتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح، أن انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، يرجع إلي حزمة من الأسباب، أولها أن الوزارة أصبحت لديها خبرة كبيرة في التشخيص والعلاج لفيروس كورونا بالإضافة إلى التوسع في التحاليل وعدم الاعتماد على PCR كدليل الإصابة بل تم إضافة تحاليل مثل صورة الدم الكاملة، والأشعة X على الصدر والأشعة المقطعية، كما أنه تم توفير فكرة العزل المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تظهر عليها أعراض، وهو ما ساهم في الشفاء، كما أن هناك حالة كبيرة من الوعى سادت بين المواطنين ما قلل من انتشار العدوى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح البروتوكولات العلاجية لاعبا أساسيا في معادلة تحسن معدلات الشفاء وارتفاعها إلى أكثر من 25%.

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وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335".ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف