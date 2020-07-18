أخبار مصر | مصرع 5 من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع 5 من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل في شقة سكنية بقرية العقال البحري في أسيوط، اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية العقال البحري، بنشوب حريق بمنزل "حسام. أ"، بمنطقة الشيخ أحمد، ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية ووتم الدفع بسيارات الإطفاء وضباط مباحث المركز ورئيس مركز ومدينة البداري إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص احتراق الطابق الأول علوي بالمنزل.

وأسفر عن الحريق وفاة كل من "جملات. ح. ح"، 70 سنة، والدة صاحب الشقة، و"أميمة. ع. ب"، 41 سنة، زوجة صاحب الشقة، و"دينا. ح. أ"، 10 سنوات، و"بسنت. ح. أ"، 6 سنوات، و"روان. ح. أ"، 3 سنوات، ابناء صاحب الشقة، وأصيبت ابنته "وردة. ح. أ"، 17 سنة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، كما تم نقل المصابة للعلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.