أخبار مصر | كرم جبر: التعاون بين الهيئات الإعلامية يخدم قضايا الوطن

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كرم جبر: التعاون بين الهيئات الإعلامية يخدم قضايا الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللقاءات والتعاون المستمر بين المجلس والهيئات الإعلامية، يسهم في خدمة قضايا الوطن.

وأضاف خلال كلمته بالمنتدى الإعلامي حول التغطية الإعلامية المهنية لانتخابات مجلس الشيوخ، المُنعقد بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون: "نتمنى تكرار اللقاءات والتلاحم الدائم بين القائمين على العمل الصحفي والإعلامي؛ للقضاء على السلبيات التي شاهدناها خلال الفترات الماضية.

وقال "جبر" إن الإعلام بكل وسائله ولجنة الانتخابات طرفي العملية الانتخابية، يقومان بدورهما على أكمل وجه لخروج الانتخابات في أزهي صورها. وعبر الكاتب الصحفي كرم جبر عن سعادته بتنظيم المنتدي، وحضور أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والوجوه الإعلامية المتميزة، موضحًا أن ماسبيرو هو الذراع الطويل للإعلام المصري متمنيا عودة الريادة له. وقال "جبر" إن المنتدي الحالي، سيعقبه ورشة أخري حول انتخابات مجلس النواب، مشدظا علي ان هناك تعاون وتفاهم وانسجام لين كافة الهيئات الإعلامية والهيئة الوطنية للانتخابات، ودلتقديم خدمة إعلامية، مشيراً الي ان قنوات التواصل بينهم مفتوحة لتقديم أفضل صورة ممكنة في التعاون والتنسيق. وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، علي تقديم الهيئة الوطنية للانتخابات كافة التسهيلات الممكنة الاعلامين في التصاريح والمعلومات حول العملية الانتخابية في كافة مراحلها. وأوضح أن ماسبيرو هو القاطرة للإعلام المصري وليس له ولاء الا خدمة القضايا الوطنية والرأي العام المصري، موضحًا أن هناك تلاحم بين الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، للقضاء علي السلبيات السابقة والجزر المنعزلة بين الإعلام والجهات الرسمية. Advertisements

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، ورشة عمل كبيرة حول انتخابات مجلس الشيوخ، تتناول كل ما يتعلق بالانتخابات.

ويشارك في الورشة التدريبية، 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية، وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.

ويشارك في الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

وبدأت الورشة بمداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ثم محاضرة للمستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات، والضوابط التي قررتها اللجنة في ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة.

وتعقد حلقات نقاشية واسعة يديرها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشارون محمد أبو ضيف وخالد عراق ووليد محمود، وتمت مخاطبة الصحف والقنوات لاختيار مرشحيها لحضور الورشة.