أخبار مصر | بعد احتراق نوتردام.. حريق ضخم في كاتدرائية أثرية بفرنسا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد احتراق نوتردام.. حريق ضخم في كاتدرائية أثرية بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب حريق في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس بمقاطعة نانيت الفرنسية، ولا يُعرف له أسباب حتى الآن.

وترجع الكنيسة للقرن الخامس عشر ولها قيمة دينية وتراثية كبيرة.

مجهودات من الدفاع المدني الفرنسي لمحاولة السيطرة علي الحريق داخل الكاتدرائية وهو الحريق يأتي بعد عام من احتراق كنيسة نوتردام في باريس.

وفي 15 أبريل 2019 انهار برج كاتدرائية نوتردام في باريس، إثر حريق اندلع فيه بسبب أعمال ترميم كانت تتم في البرج حسب ما أفادت فرانس 24

وكاتدرائية نوتردام (بالفرنسية: Notre Dame de Paris)، وبالعربية كاتدرائية سيدتنا (العذراء) وهي كاتدرائية أبراشية باريس تقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة.

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وتطل الكاتدرائية على نهر السين أي في قلب باريس التاريخي، ويمثل المبنى تحفة الفن والعمارة القوطية الذي ساد في القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر.

ويعد من المعالم التاريخية في فرنسا ومثالا على الأسلوب القوطي الذي عرف باسم (ايل دوزانس).

وجاء ذكرها كمكان رئيسي للأحداث في رواية (أحدب نوتردام) للكاتب فيكتور هوجو. ويعود تاريخ إنشاء المبنى إلى العصور الوسطى.

وكان يزور الكاتدرائية ما يقرب من 13 مليون سائح كل عام، ففضلًا عن مكانتها الدينية تعتبر إحدى الآثار المعدودة في العالم.

يذكر أنه اندلعت النيران بشكل مفاجئ في البرج الرئيسي لكاتدرائية نوتردام، أو كاتدرائية سيدتنا العذراء، والذي نقلته عدد من وسائل الإعلام بشكل مباشر.