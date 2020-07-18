أخبار مصر | 31 فندقًا تستعد للعودة للحياة بعد استيفاء شروط السلامة

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 31 فندقًا تستعد للعودة للحياة بعد استيفاء شروط السلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إنه تسلم نهاية الأسبوع الماضي ٣١ فندقا بستة بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والقاهرة الكبرى ومطروح والسويس حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وجاء ذلك استمراراً لما تقوم به لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية من المرور على المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المختلفة لمعرفة مدي التزامها بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأوضح العاصي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وهي نوبيا، والبارون بالاس، ونيمو، وريفيرا بلازا ريزورت، وكاربيان وورلد سومه باي، و12 فندقا بمحافظة جنوب سيناء هي ريجنسي، ورويال نعمه باي، وريحانة ريزورت، وشارم برايد، ومكسيم جاردن، وايلاند فيو، وهيلتون شاركس باي 2، وقمر سينا، وشارم ان قمرين، وبالما دي شرم، وسكاروس، ونعمة ان، و 4 فنادق بمحافظة الأقصر هي هيلتون، وابروتيل، وشادي، وقديس.

بالإضافة إلى 6 فنادق بالقاهرة الكبرى هي سكرابيه، وزايد، وسويس ان، ورويال داي أكتوبر، والنبيلة، وسانتانا، و3 فنادق بمحافظة مطروح والساحل الشمالي وهي بلومار، وأوشن بلو، وريفيرا بالاس، وفندق واحد بالعين السخنة بمحافظة السويس هو فندق مارينا وادي دجلة.

وأضاف، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية فقد وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى ٥٧٢ فندقا في ٢١ محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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جولة لوزير السياحة والآثار في متحف التاريخ القومي لبيلاروسيا

التقى مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بنائب وزير الثقافة البيلاروسي نيابة عن وزير الثقافة الذى تواجد في مهمة خارج البلاد وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصري سياحي،

ومن جانبه، رحب نائب وزير الثقافة البيلاروسي بالوزير والوفد المرافق له، مشيرا إلى حرص وزير الثقافة البيلاروسي على استقبالهم لكن وجوده خارج البلاد في مهمة رسمية حال دون ذلك.

وأشاد نائب الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على المستوى الرسمي والشعبي، مشيراً إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والآثار.

وخلال اللقاء اتفق الجانبان علي عمل لقاءات ومباحثات على المستوي الفني لتبادل الخبرات وتوقيع اتفاقيات في مجال العمل الأثري وتدريب العاملين.

وعقب ذلك، اصطحب نائب وزير الثقافة، الدكتور خالد العناني والوفد المرافق له في جولة لزيارة متحف التاريخ القومي ببيلاروسيا، حيث تفقد خلالها الوزير والوفد قاعات المتحف والقطع المعروضة به من أيقونات وعملات أثرية.

الجدير بالذكر أن الوفد المصري المرافق لوزير السياحة والآثار فى زيارته للعاصمة البيلاروسية منسك يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.