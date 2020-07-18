أخبار مصر | حسين زين: الإعلام الوطني سيتبع أعلى معايير الشفافية في تغطية انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حسين زين: الإعلام الوطني سيتبع أعلى معايير الشفافية في تغطية انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن مصر تستعد لحدث ديمقراطي كبير، وهو دليل على ما نعيشه من حرية وديمقراطية وبناء للدولة الحديثة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال افتتاح دورة تدريبية وورشة عمل، نظمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، أن مجلس الشيوخ سيكون إضافة جديدة وقوية بما يحقق مصلحة الوطن، مؤكدًا أن الإعلام الوطني سيتبع أعلى معايير الشفافية في تغطية الانتخابات، وستلتزم الإذاعات والشاشات بكافة الماعيبر الخاصة بالتغطية، وذلك بمنتهى الشفافية، بشكل يليق بأهمية الحدث، وستسخر الهيئة كافة الإمكانيات لذلك.

وتوجه "زين" بالشكر للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ وذلك نظرًا لجهود تنظيم الدورة التدريبية، وما رأيناه من تناغم وتلاحم.

وتابع: "الإعلام الوطني يلتزم بكافة الإذاعات والشاشات، بمعايير التغطية بمنتهى الشفافية، وذلك بشكل يلبق بأهمية الحدث، ونسخر كافة الإمكانيات بذلك، وسيتم العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين".

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، ورشة عمل كبيرة حول انتخابات مجلس الشيوخ، تتناول كل ما يتعلق بالانتخابات.

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ويشارك في الورشة التدريبية، 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية، وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.

ويشارك في الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

وبدأت الورشة بمداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ثم محاضرة للمستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات، والضوابط التي قررتها اللجنة في ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة.

وتعقد حلقات نقاشية واسعة يديرها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشارون محمد أبو ضيف وخالد عراق ووليد محمود، وتمت مخاطبة الصحف والقنوات لاختيار مرشحيها لحضور الورشة.

