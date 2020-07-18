أخبار مصر | بينهم 4 من ذوى الهمم.. تعيين 281 عاملا بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهم 4 من ذوى الهمم.. تعيين 281 عاملا بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، تعيين 281 عاملا من بينهم 4 من ذوي الهمم، من الذكور والإناث بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم تسجيل 2092 راغب عمل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن المديرية قامت بصرف منح رعاية صحية واجتماعية بمبلغ 27 ألف جنيه لـ8 حالات، حيث تم صرف ألفين جنيه منحة مواليد، و4 آلاف منحة رعاية صحية لعملية جراحية صغرى لعاملين، و5 آلاف جنيه عملية جراحية كبرى لعامل، وصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة عامل، فضلا عن صرف 6 آلاف 3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى، وتم تسجيل 120 عاملا بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.
وأوضح أحمد القللي، أنه تم تلقي 27 شكوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، منها 23 فردية و4 جماعية، وتم تسوية جميعها وديًا، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنشآت، وذلك من خلال التفتيش على 452 منشأة بحملات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، وتم التأكد من تعقيم وتطهير المنشآت والمركبات التي تقل العمال، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، والعلامات الإرشادية داخلها، ومتابعة تنفيذ التعليمات بخصوص الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حفاظًا على العاملين من انتشار الفيروس.
تعافي 611 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أول أمس الخميس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.