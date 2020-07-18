شكرا لقرائتكم خبر عن قانون جديد لتنظيم البعثات بعد مرور 60 عامًا على القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

وقد تضمنت أحكام هذا القانون العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم ولعل أبرزها التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث، بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى، أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج، أو أي نوع من أنواع الإيفاد، أو البرامج التدريبية أو الدراسية، وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات، واتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كل العاملين بالدولة أيًا كانت طريقة شغلهم لوظائف (تعيين – تعاقد)، فضلًا على تطبيقه على كل المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كل فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.

كما يعمل القانون على تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية، تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها، وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد، والسماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم «جمهورية مصر العربية» والجامعة الموفدة عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.

يذكر أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شؤون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة، كشف العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين، خاصة ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة، وكذلك ما ظهر من مشاكل عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلا على عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث (الجامعة أو المركز الموفد إليه الموفد).