شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الشكاوى بالتنسيق مع «التضامن» تستجيب لاستغاثة سيدة مصابة بمرض الفيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية العاجلة، التي ترد ضمن الاستغاثات والشكاوى عبر مختلف وسائل الاتصال، ومواقع التواصل الاجتماعي، سارع مسؤولو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى المواطنة «س.ع.ا»، المقيمة بحي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، فور تلقيهم استغاثة تفيد بأنها تعاني من مرض الفيل الذي أدى إلى تضخم ساقيها بشكل كبير وفى حاجة للمساعدة العاجلة.

وبفحص استغاثتها، تبين أنه أجريت لهذه السيدة، التي تبلغ من العمر 61 عاما، أكثر من 5 عمليات جراحية، وأنها تحتاج إلى بتر القدم، وفق ما أفاد به الطبيب المعالج، لكنها أوضحت أنها لا ترغب في هذا الإجراء، كما تبيّن أنها تعاني من تاريخ مرضي (داء السكري، والضغط)، وأنه تم اتخاذ قرار بعلاجها على نفقة الدولة، ويتم صرفه من معهد ناصر كل شهرين.

وأوضحت المريضة لمسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية أنها ليست بحاجة إلى أي خدمة طبية حاليًا، لكنها تحتاج فقط إلى مساعدة مالية تعينها على نفقات المعيشة والحياة، لأن زوجها «كفيف».

ومن خلال عرض موضوع الشكوى على المسؤولين بوزارة التضامن ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وبناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو دعم كافة الحالات الإنسانية، ومن خلال بحث حالة الأسرة، تبين أن الزوج يتقاضى معاشا تأمينيا بمبلغ ٢٧٠٠ جنيه، وبذلك لا ينطبق عليها معاش «تكافل وكرامة»، لكنه تم اعتماد مبلغ ٣٠٠ جنيه شهريا، لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل الاجتماعي، كما تم اعتماد مبلغ ٣٠٠ جنيه، بالإضافة إلى مواد غذائية من إدارة عين شمس الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد مساعدة عاجلة بمبلغ ٧٠٠ جنيه من إدارة الزاوية الاجتماعية، وذلك بمعرفة جمعية «الرميساء».

وفي الوقت نفسه، تم إدراج اسم المواطنة ضمن المستفيدين من جمعية أسرة «الخير» بالزاوية بمساعدتها بمبلغ ٢٥٠ جنيهًا شهريًا، كما تم التنسيق مع الأسرة من خلال المسؤولين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بشأن صرف تلك المساعدات.

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