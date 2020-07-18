شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» تبدأ تلقي الطعون الانتخابية من «مرشحي الشيوخ» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، تلقي الطعون الانتخابية من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقا للمواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن القضاء الإداري وفقا لاختصاصه بنظر طعون المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ مقرر له تلقي تلك الطعون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن يفصل فيها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو، وذلك تمهيدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد الموافق 26 يوليو، وهي الانتخابات المزمع إجراؤها في التاسع من أغسطس المقبل.